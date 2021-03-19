Создателя Half-Life готовят шлем виртуальной реальности с отслеживанием движений головы и глаз

При этом, в отличие от того же Valve Index, безымянная новинка должна будет стать беспроводной, пишет SlashGear. Такой подход может сделать устройство ещё популярнее, так как, возможно, самый продаваемый VR-шлем на рынке — Oculus Quest 2 — как раз обладает такой же функциональностью.