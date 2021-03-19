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Создателя Half-Life готовят шлем виртуальной реальности с отслеживанием движений головы и глаз
Удивительно, как технология движется вперёд семимильными шагами
В сети появилась информация о свежем патенте создателей Half-Life — компании Valve. Судя по нему, в стенах студии работают над новым шлемом виртуальной реальности. Его отличительной особенностью должны стать отслеживание движений головы и глаз.
При этом, в отличие от того же Valve Index, безымянная новинка должна будет стать беспроводной, пишет SlashGear. Такой подход может сделать устройство ещё популярнее, так как, возможно, самый продаваемый VR-шлем на рынке — Oculus Quest 2 — как раз обладает такой же функциональностью.
К сожалению, так и не ясно, как скоро Valve будет готова представить полноценный рабочий вариант своего нового шлема виртуальной реальности. Раскрытый документ, например, был подан на утверждение ещё в сентябре 2020 года.