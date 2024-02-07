Спасший Xbox от краха Фил Спенсер покинет подразделение уже в 2024 году

Это может стать достаточно тяжелой потерей как для компании, так и для игроков, так как именно Спенсер сыграл решающую роль в спасении бренда после неудачного запуска Xbox One.

Информация об отставке главы Xbox поступила от анонимного источника, что делает ее предметом спекуляций. Однако, учитывая недавние кадровые перестановки в подразделении и изменения в бизнес-модели компании, уход Спенсера кажется вполне вероятным.

Предполагается, что вместе с Спенсером могут уйти и другие ключевые фигуры подразделения, включая Аарона Гринберга, Сару Бонд и Мэтта Бути.

Возможно, их места займут руководители из Activision Blizzard.