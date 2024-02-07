Спасший Xbox от краха Фил Спенсер покинет подразделение уже в 2024 году

Опубликовано 07 февраля 2024, 10:54
1 мин.
Спасший Xbox от краха Фил Спенсер покинет подразделение уже в 2024 годуЗвучит как сомнительная идея
Согласно последним слухам, Фил Спенсер, ключевая фигура в истории Xbox, может покинуть свой пост в Microsoft уже к лету 2024 года.
Это может стать достаточно тяжелой потерей как для компании, так и для игроков, так как именно Спенсер сыграл решающую роль в спасении бренда после неудачного запуска Xbox One.
Информация об отставке главы Xbox поступила от анонимного источника, что делает ее предметом спекуляций. Однако, учитывая недавние кадровые перестановки в подразделении и изменения в бизнес-модели компании, уход Спенсера кажется вполне вероятным.
Предполагается, что вместе с Спенсером могут уйти и другие ключевые фигуры подразделения, включая Аарона Гринберга, Сару Бонд и Мэтта Бути.
Возможно, их места займут руководители из Activision Blizzard.