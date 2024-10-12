Специалисты объяснили снижение спроса на консоль PS5 Pro новой стратегией Sony

По словам обозревателей, на самом деле речь не о падении спроса — само по себе это не говорит о провале новой модели, скорее речь идёт о новом подходе Sony к продажам. Свои выводы аналитики основывают на сравнении продаж PS4 Pro и серии PS5.

Первую партию PS5 компания реализовала достаточно быстро, вплоть до дефицита, а PS4 Pro продавались ещё лучше. При этом продажи PS5 Pro растянулись, но говорит это, как ни странно, об улучшении логистики. Sony удалось значительно улучшить цепочку поставок, поэтому продавцы избежали дефицита.

Новый подход Sony к продажам заключается в том, что если раньше компания стремилась продать как можно больше консолей, то сейчас цель — заработать на более высокой наценке и совместимых игровых проектах.