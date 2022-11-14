Spider-Man: Miles Morales идеально заработал на «карманной» Steam Deck. Раньше это был эксклюзив PS5

Более того, разработчики проекта опубликовали в своём Twitter-аккаунте интересный пост. Судя по нему, студии удалось оптимизировать игру до такой степени, что она получила официальную верификацию в Valve на совместимость со Steam Deck.

Это означает, что новинка будет сразу, без дополнительных настроек, хорошо работать на портативном устройстве.

Напомним, что Steam Deck также успешно запускал базовую Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, а также все остальные PlayStation-эксклюзивы, добравшиеся до ПК: God of War, Uncharted 4 и т.д.