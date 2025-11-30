Split Fiction снабдили качественным русским дубляжом

Игра рассказывает о двух женщинах, которые пишут книги о киберпанке и фэнтези. Их разум застрял в машине, которая крадёт их идеи. Чтобы вернуться в реальный мир, им приходится работать вместе и проходить через воображаемые миры.

Игра получила действительно хорошие отзывы. На сайте Metacritic — 91 балл из 100, основываясь на многочисленных обзорах. В Steam проект понравился 97% игроков. Игра также была номинирована на четыре награды на церемонии Game Awards 2025, которая состоится 12 декабря.

Два человека, RavenCat и Kansai, помогли сделать игру более понятной на русском языке. Главных героинь, Мио и Зои, озвучили Елена Лунина и Кристина Шерман. Архив с локализацией объёмом около 1,2 ГБ можно скачать с Яндекс.Диска или зеркал; ссылки размещены в сообществе команды.