Опубликовано 30 ноября 2025, 09:45
1 мин.

Split Fiction снабдили качественным русским дубляжом

Пока неофициальным
Студия озвучания Mechanics VoiceOver создала неофициальный русский дубляж для одной из лучших игр 2025 года, Split Fiction, созданную той же командой, которая работала над A Way Out и It Takes Two. Mechanics объявила об этом на своей странице в VK.
Игра рассказывает о двух женщинах, которые пишут книги о киберпанке и фэнтези. Их разум застрял в машине, которая крадёт их идеи. Чтобы вернуться в реальный мир, им приходится работать вместе и проходить через воображаемые миры.

Игра получила действительно хорошие отзывы. На сайте Metacritic — 91 балл из 100, основываясь на многочисленных обзорах. В Steam проект понравился 97% игроков. Игра также была номинирована на четыре награды на церемонии Game Awards 2025, которая состоится 12 декабря.

Два человека, RavenCat и Kansai, помогли сделать игру более понятной на русском языке. Главных героинь, Мио и Зои, озвучили Елена Лунина и Кристина Шерман. Архив с локализацией объёмом около 1,2 ГБ можно скачать с Яндекс.Диска или зеркал; ссылки размещены в сообществе команды.

Источник:VK
Автор:Андрей Кадуков
