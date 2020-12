Cyberpunk 2077 стала самой продаваемой игрой в России за последние 20 лет

Новый проект поляков из CD PROJEKT RED сумел обойти по этому показателю даже такие суперуспешные игровые тайтлы как Red Dead Redemption 2 и The Last of Us 2, сообщает ТАСС. Более того, Cyberpunk 2077 сумел обогнать и GTA V — игру, которая в своё время установила множество мировых рекордов по продажам.

Напомним, что выход новой экшен-RPG сопровождался множеством скандалов. Большая часть из них связана с ненадлежащим качеством игры, особенно на консолях прошлого поколения в лице PlayStation 4 и Xbox One. Разработчики уже успели принести свои извинения и пообещать, что в ближайшее время все недочёты будут исправлены.