Спрос на компьютерные игры и устройства в 2021 году побил все рекорды

С 2020 года число новых геймеров резко возросло. Рост по сравнению с прошлым годом, скорее всего, объясняется пандемией и глобальными локаутами, поскольку игры стали легким хобби. Newzoo прогнозировала годовой доход игровой индустрии в 175,8 млрд долларов. Однако вместо этого он составил 180,3 млрд долларов.



Том Вийман, руководитель отдела отчетов и прогнозирования Newzoo, заявил: “В начале года мы думали, что рынок не сможет превзойти показатели 2020 года ... Однако за девять месяцев до 2022 года мы поняли, что рынок снова будет расти.”



Фактические данные превзошли ожидания аналитиков, в основном благодаря темпам роста мобильного сектора, который увеличился на 7,3 процента. Рынки ПК и консолей также показали более высокие результаты, чем ожидалось, и принесли соответственно на 0,8 млрд и 1,2 млрд долларов больше, чем предполагалось ранее.