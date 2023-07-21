Спустя 10 лет разработчики выпустили исправление для настольной версии Assassin's Creed 4 Black Flag

18:58, 21 июля 2023
1 мин.
Спустя 10 лет разработчики выпустили исправление для настольной версии Assassin's Creed 4 Black FlagНезадолго до круглой даты
Разработчики компании Ubisoft, издателя игры Assassin’s Creed 4: Black Flag, вышедшей в октябре 2013 года, наконец выпустили долгожданный патч для PC-версии.
Исправление касается вот уже 10 лет раздражающего игроков оконного режима. Но сколько ни жаловались геймеры раньше, студия не спешила выпустить «заплатку». Обновление уже вышло в Steam, для его установки понадобится 2,6 ГБ дискового пространства. Ошибки исправлены и в версии игры в Ubisoft Connect, для его установки нужно 500 МБ диска .
Ubisoft выпустила долгожданное исправление незадолго до круглой даты. Возможно, это своеобразный подарок пользователям накануне десятилетия.