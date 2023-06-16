Спустя три года после выхода Xbox Series X/S, Microsoft перестанет выпускать игры для консолей прошлого поколения

Спустя три года после выхода Xbox Series X/S, Microsoft перестанет выпускать игры для консолей прошлого поколенияНеужели в играх появится графон?
Срок службы консоли прошлого поколения Xbox One подходит к концу. Таким образом, Microsoft официально отказывается от своего восьмого поколения игровых приставок.
Несмотря на то, что некоторые игры от сторонних разработчиков продолжат выходить на этой платформе, сама компания сосредоточит внимание на новом поколении — Xbox Series X/S и ПК.
В интервью Axios босс Xbox Game Studios Мэтт Бути подтвердил, что команды Xbox больше не разрабатывают игры с поддержкой Xbox One, хотя владельцы данной модели всё еще смогут играть в некоторые новые проекты через облако при помощи Game Pass Ultimate.
Отметим, что Sony, в свою очередь, пока что не полностью отказывается от PlayStation 4. Но при этом многие будущие проекты компании, такие как Marvel's Spider-Man 2, будут эксклюзивами только PlayStation 5.