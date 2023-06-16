Спустя три года после выхода Xbox Series X/S, Microsoft перестанет выпускать игры для консолей прошлого поколения

Несмотря на то, что некоторые игры от сторонних разработчиков продолжат выходить на этой платформе, сама компания сосредоточит внимание на новом поколении — Xbox Series X/S и ПК.

В интервью Axios босс Xbox Game Studios Мэтт Бути подтвердил, что команды Xbox больше не разрабатывают игры с поддержкой Xbox One, хотя владельцы данной модели всё еще смогут играть в некоторые новые проекты через облако при помощи Game Pass Ultimate.

Отметим, что Sony, в свою очередь, пока что не полностью отказывается от PlayStation 4. Но при этом многие будущие проекты компании, такие как Marvel's Spider-Man 2, будут эксклюзивами только PlayStation 5.