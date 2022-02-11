Сразу 15 платных игр для Android и iPhone можно скачать бесплатно

Так, владельцы Android-смартфонов могут забрать такие проекты как Neon Valley, Spaxe, Christmas Puzzle, Speed Math, Live or Die: Survival Pro, Cross the Cliff, Burning Fortress 2, Jungle Collapse 2 PRO и т.д.

Пользователи iOS могут присмотреться к Rogue Hearts, Minimal Match 3 Ultimate BW, The Uncertain и Shadow Hunter: Premium. Последняя представляет из себя стильный слэшер, в котором вам предстоит взять на себя убийство монстров.

Напомним, что сегодня стало известно, что Google выпустила первую тестовую версию новейшего Android 13. Пока что система больше будет интересна лишь разработчикам. Но уже в мае ожидается, что поисковый гигант представит первую полноценную бета-версию мобильной ОС для более широкого круга пользователей.