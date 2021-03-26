Сразу 9 игр для PlayStation стали бесплатными

Скачать бесплатно на PS4 можно шутер Rez Infinite, головоломку The Witness, подземельную бродилку Enter the Gungeon, игру-песочницу Subnautica, экшен Thumper, шутер Rez Infinite и симулятор дайвинга ABZÛ. Эти игры доступны и на приставке пятого поколения по обратной совместимости.

Для некоторых игр требуется гарнитура PS VR. Например для исследовательского тайтла Paper Beast, приключенческой Astro Bot Rescue Mission и мультяшной головоломки Moss.

Воспользоваться предложением можно вплоть до 23 апреля 6:00 по московскому времени. Напомним, что до 1 апреля есть возможность скачать игру Ratchet & Clank для PlayStation 4 бесплатно и навсегда. Подписка PlayStation Plus для этого не требуется.