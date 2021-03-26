Игры
Сегодня в 10:00
Сразу 9 игр для PlayStation стали бесплатными
В рамках инициативы Play At Home
В рамках инициативы Play At Home компания Sony решила раздать сразу 9 игр для фирменной консоли PlayStation бесплатно.
Скачать бесплатно на PS4 можно шутер Rez Infinite, головоломку The Witness, подземельную бродилку Enter the Gungeon, игру-песочницу Subnautica, экшен Thumper, шутер Rez Infinite и симулятор дайвинга ABZÛ. Эти игры доступны и на приставке пятого поколения по обратной совместимости.
Для некоторых игр требуется гарнитура PS VR. Например для исследовательского тайтла Paper Beast, приключенческой Astro Bot Rescue Mission и мультяшной головоломки Moss.
Воспользоваться предложением можно вплоть до 23 апреля 6:00 по московскому времени. Напомним, что до 1 апреля есть возможность скачать игру Ratchet & Clank для PlayStation 4 бесплатно и навсегда. Подписка PlayStation Plus для этого не требуется.