Сразу 9 игр и приложений для Android-смартфонов стали бесплатными

Одной из временно бесплатных игр стала головоломка Infinite Puzzle. В обычное время ее продают за 419 рублей, однако в течение пяти дней ее можно загрузить со 100% скидкой.

Аркада Bricks Breaker Pro : No Ads, которая в обычное время стоит 359 рублей, также временно доступна бесплатно.

Неделя дается на то, чтобы скачать бесплатно Судоку, которую ранее продавали за 169 рублей.

Также со 100% скидками доступны следующие приложения и игры: Gallery No Ads- Photo Manager, Gallery 2020, Castle Defender Premium: Hero Idle Defense TD, One Shot, Knight War: Idle Defense Pro, Empire Warriors TD Premium: Tower Defense Games, Black Army Diamond - Icon Pack - Fresh dashboard.