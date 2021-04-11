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Сразу четыре игры для Android-смартфонов стали бесплатными
От экшена про зомби до симулятора помощника рыцаря
Нескольким ранее мы писали о большой распродаже компьютерных игр в Ubisoft Store. Однако хорошие новости есть и для любителей мобильных игр. Так, сразу четыре игры для Android-смартфонов стали бесплатными.
Скачать их пользователи могут в фирменном приложении приложений Google Play. Одной из игр, которые временно стали бесплатными, является ролевая игра в пиксельном стиле — Everybody's RPG. Скачать ее можно по этой ссылке.
Также временно бесплатной стала ролевая игра-симулятор ассистента рыцаря – ExtremeJobs Knight’s Assistant. Ее можно установить перейдя по этой ссылке.
Бесплатно можно установить и игру, в которой пользователям предстоит бороться с целой ордой зомби в постапокалиптическом мире. Речь об игре Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival, которая доступна по ссылке.
Установить со 100% скидкой также можно BattleTime: Ultimate.