Сразу четыре игры для Android-смартфонов стали бесплатными

Скачать их пользователи могут в фирменном приложении приложений Google Play. Одной из игр, которые временно стали бесплатными, является ролевая игра в пиксельном стиле — Everybody's RPG. Скачать ее можно по этой ссылке.

Также временно бесплатной стала ролевая игра-симулятор ассистента рыцаря – ExtremeJobs Knight’s Assistant. Ее можно установить перейдя по этой ссылке.

Бесплатно можно установить и игру, в которой пользователям предстоит бороться с целой ордой зомби в постапокалиптическом мире. Речь об игре Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival, которая доступна по ссылке.

Установить со 100% скидкой также можно BattleTime: Ultimate.