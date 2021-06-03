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Сегодня в 15:02
Сразу четыре игры для iPhone стали бесплатнымиОт Neo Monsters до Super Tank Battle
У владельцев iPhone появилась возможность со 100% скидкой установить сразу четыре мобильные игры из цифрового магазина App Store.
Одной из таких игр стала Neo Monsters. Она представляет из себя стратегическую ролевую игру с монстрами, которая включает в себя эпические битвы 4 на 4 между двумя командами. Скачать ее можно перейдя по этой ссылке.
Бесплатно скачать можно и аналог “танчиков” с Dendy — Super Tank Battle. В нем более 500 уровней. Установить можно по этой ссылке.
Также со 100% скидкой предлагается скачать копию тетриса ретро RPG — Tower of Fortune и экшен в жанре beat' em up с возможностью игры против друга — Brutal Street 2.