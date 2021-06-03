Одной из таких игр стала Neo Monsters. Она представляет из себя стратегическую ролевую игру с монстрами, которая включает в себя эпические битвы 4 на 4 между двумя командами. Скачать ее можно перейдя по этой ссылке.

Бесплатно скачать можно и аналог “танчиков” с Dendy — Super Tank Battle. В нем более 500 уровней. Установить можно по этой ссылке.

Также со 100% скидкой предлагается скачать копию тетриса ретро RPG — Tower of Fortune и экшен в жанре beat' em up с возможностью игры против друга — Brutal Street 2.