Сразу четыре игры можно бесплатно получить в Steam навсегда

Третья игра в списке — Red Gate. Ее раздача продлится до 27 апреля, а рассказывает она о солдате в далекой стране. И четвертая игра, которую можно бесплатно “выхватить” в Steam — это Drop. Ее можно будет получить также до 27 апреля, а ее история вертится вокруг маленького мальчика, который находится в открытом море. Отличительной особенностью игры можно назвать то, что вся история рассказывается исключительно через анимацию: без звука и сценария.