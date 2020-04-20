Сразу четыре игры можно бесплатно получить в Steam навсегда
Первая из них — Polyball. Игра представляет из себя более современный вариант классического виртуального развлечения с катящимся мячиком. Наиболее близкими к ней по духу являются Super Monkey Ball, Marble Madness и Marble Blast, при этом также в игре чувствуется влияение игр серий Sonic, Trackmania и Mario Kart. Обратите внимание, игра доступна к добавлению в библиотеку лишь до 1 мая, так что стоит поторопиться!
Вторая бесплатная игра — Gamecraft. По сути, это Minecraft скрещенный с игрой совершенно иного жанра — Scrap Mechanic. То есть она представляет из себя огромную песочницу в которой можно создать практически все что угодно, при этом ставя различные эксперименты либо развлекая себя в уже созданных мирах. Раздача этой игры продлится до 24 апреля.
Третья игра в списке — Red Gate. Ее раздача продлится до 27 апреля, а рассказывает она о солдате в далекой стране. И четвертая игра, которую можно бесплатно “выхватить” в Steam — это Drop. Ее можно будет получить также до 27 апреля, а ее история вертится вокруг маленького мальчика, который находится в открытом море. Отличительной особенностью игры можно назвать то, что вся история рассказывается исключительно через анимацию: без звука и сценария.