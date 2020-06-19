Сразу два бывших эксклюзива PlayStation взломали в день выхода в Steam

Что интересно, обе игры попали на виртуальные полки магазина Valve без какой-либо дополнительной DRM-защиты, в связи с чем и могли стать крайне легкой добычей для группы взломщиков CODEX. Именно эти ребята и ответственны за появление новинок на различных торрент-трекерах.

Стоит отметить, что до тех пор, пока обе игры являлись PC-эксклюзивами Epic Games Store, взломщикам будто бы было наплевать на них. Причем дело явно не в том, что взломать игру было невозможно — тот же ремастер Saint’s Row: The Third был взломан другой пиратской группой буквально в течение первых суток после выхода.