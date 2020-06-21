Сразу две части Far Cry можно купить с 70% скидкой

Речь о комплекте, в состав которого входит Far Cry 5 Gold Edition, а также Far Cry New Dawn Deluxe Edition. Напомним, что в обычное время данный комплект из двух популярных игр обошелся бы геймерам в 4599 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить с большой скидкой, а именно за 1379 рублей.

Стоит отметить, что данная акция является временной. Необходимо поторопиться, поскольку продлится она вплоть до 22 июня.Купить игру со скидкой можно по этой ссылке.