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Сразу две части Far Cry можно купить с 70% скидкой
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
Череда выгодных акций и распродаж игр в онлайн-магазинах набирает обороты. На этот раз сервис цифровой дистрибуции Humble Bundle предлагает купить сразу две части Far Cry с 70% скидкой.
Речь о комплекте, в состав которого входит Far Cry 5 Gold Edition, а также Far Cry New Dawn Deluxe Edition. Напомним, что в обычное время данный комплект из двух популярных игр обошелся бы геймерам в 4599 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить с большой скидкой, а именно за 1379 рублей.
Стоит отметить, что данная акция является временной. Необходимо поторопиться, поскольку продлится она вплоть до 22 июня.Купить игру со скидкой можно по этой ссылке.