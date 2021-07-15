Сразу две части приключенческого квеста Syberia отдают бесплатно

В центре сюжета Syberia юристка по имени Кейт Уолкер. Она приехала из Нью-Йорка в маленький город Валадилену для заключения контракта о приобритении местной фабрики механических игрушек. Все пошло не по плану, и чтобы закончить начатое девушке необходимо отправиться в путешествие, оказываясь в разных частях света, в том числе и на территории бывшего СССР.

Отметим, что воспользоваться бесплатной раздачей можно вплоть до 17 июля 16:10 по московскому времени. Скачать Syberia бесплатно и навсегда можно перейдя по этой ссылке.