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Сразу две игры о Ларе Крофт раздают бесплатно
Lara Croft and the Guardian of Light и Lara Croft and the Temple of Osiris
Японский разработчик игры Square Enix решил незадолго до своей презентации игр запустить новую акцию, в рамках которой получить бесплатно можно сразу две игры о знаменитой расхитительнице гробниц - Ларе Крофт.
Об этом компания объявила на своей странице в социальной сети Twitter. Стоит отметить, что хоть игры и раздают бесплатно, чтобы получить их требуется совершить ряд несложных манипуляций.
В частности, нужно перейти по этой ссылке на соответствующую публикацию издателя, подписаться на него и написать любой реплай к записи с хештегом “#SquareEnixPresents”. Впоследствии в личные сообщения компания отправит ключи к сразу двум играм про Лару Крофт - Lara Croft and the Guardian of Light (2010) и Lara Croft and the Temple of Osiris (2014).