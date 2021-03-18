Сразу две игры о Ларе Крофт раздают бесплатно

В частности, нужно перейти по этой ссылке на соответствующую публикацию издателя, подписаться на него и написать любой реплай к записи с хештегом “#SquareEnixPresents”. Впоследствии в личные сообщения компания отправит ключи к сразу двум играм про Лару Крофт - Lara Croft and the Guardian of Light (2010) и Lara Croft and the Temple of Osiris (2014).