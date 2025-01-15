Сразу несколько надежных источников назвали дату анонса Nintendo Switch 2 — 16 января

Согласно информации, озвученной в подкасте Nate the Hate, презентация сосредоточится исключительно на самом устройстве, а показ игр состоится позже, предположительно в конце февраля или начале марта.

По словам инсайдера, Nintendo использует двухэтапный подход, аналогичный анонсу оригинальной Switch в 2016 году: сначала трейлер с акцентом на оборудование, а затем полноценное раскрытие с демонстрацией игр и информацией о дате релиза.

Ожидается, что среди стартовых игр будет новая версия Mario Kart, а к концу года может выйти 3D-игра про Марио.

В сети уже появились слухи о внешнем виде и технических характеристиках консоли. Утечки предполагают, что Switch 2 снова будет работать на базе аппаратного обеспечения NVIDIA.