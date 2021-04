Сразу пять игр для iPhone стали бесплатными

Одной из игр, которую могут бесплатно заполучить владельцы iPhone, стал квест от первого лица Veritas с необычным сюжетом. Играть в нем предстоит за участника некоего эксперимента. Так, протагонист в начале игры просыпает в маленькой комнате и не может вспомнить, что произошло с ним вчера, однако помнит, что группа врачей дала подписать ему документы.

Также бесплатной в App Store стала и интерактивная сказка “Красавица и Чудовище” - StoryToys Beauty and the Beast. Скачать бесплатно можно еще одну сказку из этой серии, но про Гензель и Гретель - StoryToys Hansel and Gretel.

Со 100% скидкой предлагается также скачать хардкорный платформер Ocmo и симулятор повара Chef Umami.