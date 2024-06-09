Сразу три части Battlefield перестанут работать на PlayStation 3 и Xbox 360

Опубликовано 09 июня 2024, 15:00
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Сразу три части Battlefield перестанут работать на PlayStation 3 и Xbox 360Игры будут переведены в одиночный режим
Игровая компания Electronic Arts (EA) отключит многопользовательский онлайн-режим в консольных версиях легендарных игр Battlefield 3, Battlefield 4 и Battlefield Hardline.
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В сообщении ЕА сказано, что серверы этих игр будут отключены для консолей PlayStation 3 и Xbox 360. С 7 ноября Battlefield 4 и Battlefield Hardline на этих консолях будут переведены только в одиночный режим, но продолжат штатно работать на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
Battlefield 3 перестанет работать на консолях вообще, поскольку онлайн-режим в этой части предусмотрен только для ПК.
Источник:Sportskeeda
Автор:Андрей Кадуков