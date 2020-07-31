Сразу три инди-игры отдаются бесплатно и навсегда

20XX представляет из себя приключенческий платформер жанра roguelike. Данный тайтл предусматривает игру вместе с другом. В обычное время, к слову, игра доступна за 349 рублей.

Что касается тайтла Barony, он также выполнен в жанре roguelike с кооперативным режимом. Ранее его стоимость составляла порядка 360 рублей.

Superbrothers: Sword & Sworcery EP, в свою очередь, является приключенческим экшеном с фокусом на исследования и ярким аудиовизуальным оформлением. Стандартная стоимость игры - 179 рублей.

Бесплатная раздача будет активна вплоть до до 6 августа 18:00 по московскому времени. Установить игры можно по этой ссылке.