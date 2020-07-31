Игры
Сегодня 15:24
Сразу три инди-игры отдаются бесплатно и навсегда
Экономия 888 рублей
Популярный онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр Epic Games Store запустил раздачу сразу трех инди-игр. На этот раз бесплатно и навсегда можно установить 20XX, Barony и Superbrothers: Sword & Sworcery EP.
20XX представляет из себя приключенческий платформер жанра roguelike. Данный тайтл предусматривает игру вместе с другом. В обычное время, к слову, игра доступна за 349 рублей.
Что касается тайтла Barony, он также выполнен в жанре roguelike с кооперативным режимом. Ранее его стоимость составляла порядка 360 рублей.
Superbrothers: Sword & Sworcery EP, в свою очередь, является приключенческим экшеном с фокусом на исследования и ярким аудиовизуальным оформлением. Стандартная стоимость игры - 179 рублей.
Бесплатная раздача будет активна вплоть до до 6 августа 18:00 по московскому времени. Установить игры можно по этой ссылке.