"Средневековая GTA" будет выпущена уже этим летом

Отметим, что “средневековой GTA” тайтл в шутку прозвали сами разработчики Rustler. Игра представляет из себя экшен в средневековом окружении с открытым миром. Геймерам предоставляется возможность выполнять безумные задания, убивать персонажей, красть лошадей, сражаться с охотниками и совершать другие поступки для получения звания средневекового бандита.

Полноценный релиз Rustler ожидается 31 августа. Сыграть в тайтл смогут владельцы консолей PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch, а также ПК-игроки. Сейчас игра уже продается в сервисе цифровой дистрибуции Steam за 465 рублей, однако отметим, что данная версия не финальная.