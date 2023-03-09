SSD-диск PlayStation 5 научились охлаждать с использованием вентилятора консоли

Называется новинка G-PS5HS01-Cov. Система состоит из двух радиаторов, соединённых плоской медной тепловой трубкой диаметром 7 мм. Радиатор большего размера устанавливается непосредственно на SSD, а меньший находится рядом с вентиляционными отверстиями устройства.

Конструктивно охлаждение устроено так, что меньший радиатор получает поток воздуха и рассеивает тепло, что делает его на 50% эффективнее стандартных компактных радиаторов M.2.