SSD-диск PlayStation 5 научились охлаждать с использованием вентилятора консоли

SSD-диск PlayStation 5 научились охлаждать с использованием вентилятора консолиЧто заметно повышает шансы вашей консоли на выживание через 5-10 лет эксплуатации
Компания GRAUGEAR представила новую систему охлаждения для твердотельных накопителей M.2 NVMe, использующихся в игровых консолях PlayStation 5.
Фото: TechPowerUp
Называется новинка G-PS5HS01-Cov. Система состоит из двух радиаторов, соединённых плоской медной тепловой трубкой диаметром 7 мм. Радиатор большего размера устанавливается непосредственно на SSD, а меньший находится рядом с вентиляционными отверстиями устройства.
Конструктивно охлаждение устроено так, что меньший радиатор получает поток воздуха и рассеивает тепло, что делает его на 50% эффективнее стандартных компактных радиаторов M.2.
TechPowerUp
Производитель утверждает, что его разработка позволяет снизить рабочую температуру контроллера памяти SSD на 15-20°C.
Отметим, что на данный момент нет точной информации, когда и по какой цене стартуют продажи G-PS5HS01-Cov. При этом стоит понимать, что GRAUGEAR разрабатывает решения для охлаждения компьютерного оборудования с 2019 года.