Стала известна дата начала предварительных продаж PlayStation 5

Так, если верить популярному интернет-инсайдеру PSErebus, то предзаказ PlayStation 5 откроется уже в марте текущего года. Эта новость могла бы пройти мимо всех нас, если бы не тот факт, что именно данный инсайдер в свое время рассказал немало правдивых фактов до их официального анонса. Также чуть ранее он уже рассказывал о том, что в PS5 появится обратная совместимость с прошлыми поколениями, цена на новинку составит всего лишь 499 долларов, а старт продаж устройства в США намечено на 20 ноября 2020 года.

Что ж, судя по всему, ждать анонса пятой PlayStation осталось не долго, так что правду рассказал инсайдер или все же он соврал, а значит верить его словам впредь не имеет никакого смысла, мы узнаем совсем скоро.