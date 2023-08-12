Стала известна дата выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

18:16, 12 августа 2023
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Стала известна дата выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChornobylНо может быть не окончательной
На сайте онлайн-магазина игрового издательства Plaion появилась информация о дате релиза игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Состояться это мероприятие может 1 декабря 2023 года. Но это может оказаться и «заглушкой» — настоящая дата станет известна позже. Но 1 декабря — пятница — день недели, в который издатели, как правило, устраивают релизы и крупные мероприятия.
Причём релиз предполагает выход физической версии игры, включающей стикеры, статуэтки и другие дополнительные предметы.