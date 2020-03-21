Стала известна игра, которую бесплатно отдаст Ubisoft

Так, с 24 по 28 марта в сервисе можно будет абсолютно бесплатно загрузить двумерную ролевую игру Child of Light. Геймерам в Child of Light предстоит играть за принцессу Аврору, которой необходимо вернуть луну, солнце, а также звезды, которые украла Черная Королева. Так, Авроре предстоит восстановить мир, а также гармонию в царстве под названием Лемурия.

Напомним, что в обычное время данная игра продается за 849 рублей, однако сейчас цена на нее упала до 288 рублей.