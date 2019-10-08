Стала известна официальная дата выхода Playstation 5

Для новинки был разработан новый геймад с портом USB-C, который внешне напоминает DualShock 4. Отмечается, что в новом геймпаде добавлены “адаптивные триггеры”, усиливающие ощущения от стрельбы, при помощи которых у разработчиков появится возможность регулировать силу нажатия на кнопки L2 и R2 в нужные моменты.

Компания также рассказала об уникальном виде вибрации, которую прозвали “тактильной обратной связью”. Она обладает способностью передавать индивидуальные особенности поверхностей, которыми наделены игры, что вызывает ощущение полного погружения. Хоть выход консоли и намечен на следующий год, в сети уже появились первые качественные рендеры приставки.