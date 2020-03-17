Стала известна точная дата анонса PlayStation 5

Правда, стоит отметить, что сама Sony просто “назначила встречу” в виде онлайн-презентации, на которой выступит архитектор Марк Церни, который прежде как раз-таки и являлся основным источником информации касающейся PlayStation 5. Также стоит вспомнить, что именно он 7 лет назад анонсировал PlayStation 4, что дает практически 100% уверенность в том, что завтра, 18 марта, в 19:00 по московскому времени, состоится именно что анонс новой консоли от японцев.

Что интересно, активизация Sony состоялась буквально на следующий день после того, как Microsoft рассказала обо всех всех технических возможностях Xbox Series X.