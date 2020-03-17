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Сегодня 17:08
Стала известна точная дата анонса PlayStation 5
Случится это уже завтра
Анонс новой консоли от Microsoft состоялся еще в конце прошлого года, в рамках мероприятия под названием The Game Awards 2019. Несмотря на это, Sony до последнего не выдавала никакой информации о том, когда же она покажет свою новую консоль — PlayStation 5. К счастью, буквально сегодня в официальном Twitter-аккаунте компании появилась информация, благодаря которой стала известна точная дата анонса новенькой PS5.
Правда, стоит отметить, что сама Sony просто “назначила встречу” в виде онлайн-презентации, на которой выступит архитектор Марк Церни, который прежде как раз-таки и являлся основным источником информации касающейся PlayStation 5. Также стоит вспомнить, что именно он 7 лет назад анонсировал PlayStation 4, что дает практически 100% уверенность в том, что завтра, 18 марта, в 19:00 по московскому времени, состоится именно что анонс новой консоли от японцев.
Что интересно, активизация Sony состоялась буквально на следующий день после того, как Microsoft рассказала обо всех всех технических возможностях Xbox Series X.