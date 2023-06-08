Стала известна возможная дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

Актуальный срок релиза — 2023 год, при этом студия GSC Game World, разработчик игры, неоднократно переносила выход тайтла по разным причинам. Но инсайдеры говорят, что на основании внутренний информации GSC Game World, студия выпустит продукт в середине февраля 2024 года.

Студия вряд ли публично заявит об этом. Но может и намеренно перенести релиз на другую дату из-за обнародования информации.

«Тем не менее предупреждаем, что компания может публично объявить очередную заглушку для переноса или наоборот перенести дату из-за обнародования данной информации», — сообщили инсайдеры.