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Стали известны дата выпуска и цена PlayStation 5
Что бы мы делали без инсайдеров?
До сегодняшнего дня о грядущей консоли от Sony было известно не много. Так, сама компания лишь раскрыла, что PlayStation 5 поступит в продажу к рождественскому сезону продаж следующего года. Предполагалось, что приставку презентуют в рамках ежегодной конференции PlayStation Meeting, которая пройдет в феврале следующего года.
Сейчас же в сеть утекла более однозначная информация. Так, в социальной сети Twitter, инсайдер под ником PSErebus, который зарекомендовал себя достоверным источником, поделился точной датой выхода, а также стоимостью грядущей консоли. По его словам, Sony выпустит PlayStation 5 в нескольких регионах к рождественскому сезону продаж 2020 года. Кроме того, уточняется, что в Северной Америке консоль можно будет приобрести уже 20 ноября.
Что касается стоимости, то рекомендованная розничная цена PlayStation 5 составляет порядка 499 долларов.