Стали известны дата выпуска и цена PlayStation 5

Сейчас же в сеть утекла более однозначная информация. Так, в социальной сети Twitter, инсайдер под ником PSErebus, который зарекомендовал себя достоверным источником, поделился точной датой выхода, а также стоимостью грядущей консоли. По его словам, Sony выпустит PlayStation 5 в нескольких регионах к рождественскому сезону продаж 2020 года. Кроме того, уточняется, что в Северной Америке консоль можно будет приобрести уже 20 ноября.

Что касается стоимости, то рекомендованная розничная цена PlayStation 5 составляет порядка 499 долларов.