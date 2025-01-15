Стали известны первые игры, которые появятся на портативной консоли Nintendo Switch 2

Ubisoft планирует перенести на устройство несколько крупных проектов, включая Assassin's Creed Mirage, новую часть серии под названием Shadows, а также The Division и Rainbow Six Siege.

Кроме того, на Switch 2 выйдет ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, что подтверждает стремление Nintendo привлечь культовые франшизы.

Любители ролевых игр смогут насладиться Final Fantasy VII Remake и Final Fantasy VII Rebirth, которые также готовятся к выпуску на новой платформе.

Такие релизы подтверждают, что Nintendo Switch 2 станет производительной консолью. Однако ожидается, что качество графики будет адаптировано для соответствия портативным возможностям устройства.