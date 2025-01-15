Стали известны первые игры, которые появятся на портативной консоли Nintendo Switch 2

Опубликовано 15 января 2025, 08:161 мин.
Стали известны первые игры, которые появятся на портативной консоли Nintendo Switch 2Это будут крупные ААА-проекты
Инсайдер Nate the Hate раскрыл первые игры, которые будут доступны на новой консоли Nintendo.
Ubisoft планирует перенести на устройство несколько крупных проектов, включая Assassin's Creed Mirage, новую часть серии под названием Shadows, а также The Division и Rainbow Six Siege.
Кроме того, на Switch 2 выйдет ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, что подтверждает стремление Nintendo привлечь культовые франшизы.
Любители ролевых игр смогут насладиться Final Fantasy VII Remake и Final Fantasy VII Rebirth, которые также готовятся к выпуску на новой платформе.
Такие релизы подтверждают, что Nintendo Switch 2 станет производительной консолью. Однако ожидается, что качество графики будет адаптировано для соответствия портативным возможностям устройства.