Стали известны первые подробности о возможностях Xbox следующего поколения

Судя по всему, до официального анонса устройства ещё далеко. Инженеры Microsoft все ещё в раздумьях относительно выбора процессора. Варианты включают в себя AMD на архитектуре Zen 6 или же процессор на базе ARM.

Однако в плане графики решение уже принято: она будет от AMD.

В документах упоминаются графические новшества, такие как трассировка лучей нового поколения, динамическое глобальное освещение и различные оптимизации рендеринга. Также будет поддерживаться новый апскейл, возможно, это будет FSR от AMD или его аналог.