Игры
16:46, 19 сентября 2023
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Стали известны первые подробности о возможностях Xbox следующего поколения

Ждём гибридную платформу?

В Сети появились первые сведения о новой игровой консоли Xbox от Microsoft. Информация была получена благодаря утечке внутренних документов компании.

Судя по всему, до официального анонса устройства ещё далеко. Инженеры Microsoft все ещё в раздумьях относительно выбора процессора. Варианты включают в себя AMD на архитектуре Zen 6 или же процессор на базе ARM.

Однако в плане графики решение уже принято: она будет от AMD.

В документах упоминаются графические новшества, такие как трассировка лучей нового поколения, динамическое глобальное освещение и различные оптимизации рендеринга. Также будет поддерживаться новый апскейл, возможно, это будет FSR от AMD или его аналог.

Стали известны первые подробности о возможностях Xbox следующего поколения
© Twitter

Консоль будет «гибридной игровой платформой», способной запускать игры как локально, так и через облако.

Microsoft планирует активно использовать технологии искусственного интеллекта в различных аспектах, начиная от тестирования игр и заканчивая процедурной генерацией контента.

Напомним, что ранее утекшие документы редмондцев раскрыли сроки выхода нового Xbox — устройство поступит на прилавки в 2028 году.

Источник:Twitter
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