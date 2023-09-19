Стали известны первые подробности о возможностях Xbox следующего поколения

Стали известны первые подробности о возможностях Xbox следующего поколенияЖдём гибридную платформу?
В Сети появились первые сведения о новой игровой консоли Xbox от Microsoft. Информация была получена благодаря утечке внутренних документов компании.
Судя по всему, до официального анонса устройства ещё далеко. Инженеры Microsoft все ещё в раздумьях относительно выбора процессора. Варианты включают в себя AMD на архитектуре Zen 6 или же процессор на базе ARM.
Однако в плане графики решение уже принято: она будет от AMD.
В документах упоминаются графические новшества, такие как трассировка лучей нового поколения, динамическое глобальное освещение и различные оптимизации рендеринга. Также будет поддерживаться новый апскейл, возможно, это будет FSR от AMD или его аналог.
Консоль будет «гибридной игровой платформой», способной запускать игры как локально, так и через облако.
Microsoft планирует активно использовать технологии искусственного интеллекта в различных аспектах, начиная от тестирования игр и заканчивая процедурной генерацией контента.
Напомним, что ранее утекшие документы редмондцев раскрыли сроки выхода нового Xbox — устройство поступит на прилавки в 2028 году.