Стали известны сроки летней распродажи в Steam

Компания Valve готовит очередную большую летнюю распродажу в своём сервисе цифровой дистрибуции Steam. Как стало известно ресурсу Steam Database, она начнётся 25 июня 2019 года в 20:00 по московскому времени.

Распродажа продлится две недели, до 9 июля. Источник довольно достоверный и проверенный временем, в прошлом году он предсказал летнюю распродажу Steam с точностью.

Отметим, что Valve не имеет привычки заранее объявлять даты крупных распродаж в Steam, а зимняя и летняя распродажи являются одними из самых ожидаемых событий среди многих PC-геймеров.