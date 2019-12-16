Стало известно, как внешний вид PlayStation 5 будет отличаться от версии для разработчиков

Так, если верить данным портала Letsgodigital, то внешне новая PlayStation будет мало похожа на вариант для разработчиков и иметь больше сходств со своей предшественницей. Но несмотря на это, в целом дизайн новой японской консоли все же будет самобытным, в том числе за счет нестандартной отсылки к тому, что это уже пятое поколение приставок PlayStation. Так, если взглянуть на нее сбоку, то явно видно, что ее внешний вид отсылает к символу V, который в массовом сознании ассоциируется с цифрой “5”. Что же касательно вентиляционного отсека, то он расположился на задней панели устройства.