Стало известно, как внешний вид PlayStation 5 будет отличаться от версии для разработчиков
Так, если верить данным портала Letsgodigital, то внешне новая PlayStation будет мало похожа на вариант для разработчиков и иметь больше сходств со своей предшественницей. Но несмотря на это, в целом дизайн новой японской консоли все же будет самобытным, в том числе за счет нестандартной отсылки к тому, что это уже пятое поколение приставок PlayStation. Так, если взглянуть на нее сбоку, то явно видно, что ее внешний вид отсылает к символу V, который в массовом сознании ассоциируется с цифрой “5”. Что же касательно вентиляционного отсека, то он расположился на задней панели устройства.
Но стоит отметить, что несмотря на кажущуюся правдоподобность данных изображений, важно понимать, что это все еще слухи. И вполне вероятно, что Sony выпустит консоль в совершенно ином дизайне. Так что будем ждать февраля 2020 года — именно тогда ожидается официальный анонс PlayStation 5.