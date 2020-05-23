Стало известно, какая игра установила рекорд среди всех эксклюзивов PlayStation 4

Выяснилось, что такой игрой стал недавно вышедший ремейк Final Fantasy VII. Более того, данному тайтлу также удалось установить рекорд продаж для всей франшизы в цифровом варианте. Сообщается, что уже в первый месяц геймеры скупили порядка 2,2 млн копий в цифровом варианте, благодаря чему игре и удалось обойти все эксклюзивы фирменной консоли Sony.

Отметим, что выход игры на PlayStation состоялся буквально в начале апреля, а именно 10 числа. Известно, что игра будет эксклюзивна для приставки Sony в рамках текущего года, затем же будет доступна как на ПК, так и на Xbox One.