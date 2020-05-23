Игры
Сегодня 15:27
Стало известно, какая игра установила рекорд среди всех эксклюзивов PlayStation 4
Речь об игре вселенной Final Fantasy
Благодаря исследованию, проведенному аналитиками фирмы NPD Group стало известно, какая игра установила рекорд среди всех эксклюзивов PlayStation 4.
Выяснилось, что такой игрой стал недавно вышедший ремейк Final Fantasy VII. Более того, данному тайтлу также удалось установить рекорд продаж для всей франшизы в цифровом варианте. Сообщается, что уже в первый месяц геймеры скупили порядка 2,2 млн копий в цифровом варианте, благодаря чему игре и удалось обойти все эксклюзивы фирменной консоли Sony.
Отметим, что выход игры на PlayStation состоялся буквально в начале апреля, а именно 10 числа. Известно, что игра будет эксклюзивна для приставки Sony в рамках текущего года, затем же будет доступна как на ПК, так и на Xbox One.