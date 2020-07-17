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Стало известно, какие игры от старой Xbox One нельзя будет запустить на новенькой Xbox Series X
Если не вдаваться в подробности, то таких игр практически нет
Уже совсем скоро должен состояться релиз нового поколения консоли от Microsoft - до этого момента осталось ждать менее полугода. И вот, как нельзя кстати, стало известно, какие игры от старой Xbox One нельзя будет запустить на новенькой Xbox Series X.
Об этом самолично рассказал глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер - он опубликовал в официальном блоге Xbox сообщение, в котором заявил, что новая консоль будет поддерживать все игры, которые уже поддерживает актуальная Xbox One за исключением тех тайтлов, которые используют в своем управлении контроллер Kinect.
Таким образом, эксперимент Microsoft по созданию уникального метода взаимодействия с консолью можно окончательно считать оконченным. При этом стоит отметить, что официальное окончание выпуска Kinect состоялось еще в октябре 2017 года.