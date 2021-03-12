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Стало известно, когда анонсируют новую часть Life is Strange
Ее покажут в рамках онлайн-передачи Square Enix Presents
Разработчик Square Enix на своем сайте сообщил о том, что в скором времени проведет онлайн-передачу о своих играх. Мероприятие назвали Square Enix Presents и в его рамках будет анонсирована новая часть популярной серии Life is Strange.
Известно, что первый выпуск передачи состоится всего через несколько дней, а именно 18 марта. Посмотреть его можно будет на YouTube или Twitch. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени, а по длительности оно составит 40 минут.
Представители компании отметили, что в следующей части Life is Strange появится новый главный герой, который “владеет захватывающей новой силой”. Предполагается, что новую часть назовут Life is Strange: True Colors, а в качестве протагониста выступит девушка, способная читать мысли и видеть эмоции.