Стало известно, когда дадут доступ к демо S.T.A.L.K.E.R. 2

Из СМИ известно, что релиз планировался на конец года, но эту информацию опроверг один из издателей, на сайте которого произошла ошибка. Точно то, что игра выйдет на Xbox Series, ПК.

Из расписания Microsoft, которое оказалось в Сети, известно, что демо-доступ к игре может быть открыт 24 августа, в четверг. Но это не дата выхода и не предпосылки к скорому релизу.