Стало известно, когда дадут доступ к демо S.T.A.L.K.E.R. 2

22:10, 23 августа 2023
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Стало известно, когда дадут доступ к демо S.T.A.L.K.E.R. 2Но дата выхода по-прежнему неизвестна
Геймерское сообщество ожидало объявления даты выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 на выставке Gamescom 2023, но этого так и не произошло. Разработчик, студия GSC Game World, привезла на мероприятие только играбельное демо.
Из СМИ известно, что релиз планировался на конец года, но эту информацию опроверг один из издателей, на сайте которого произошла ошибка. Точно то, что игра выйдет на Xbox Series, ПК.
Из расписания Microsoft, которое оказалось в Сети, известно, что демо-доступ к игре может быть открыт 24 августа, в четверг. Но это не дата выхода и не предпосылки к скорому релизу.