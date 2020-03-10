Стало известно, когда Microsoft поделится новой информацией о грядущей консоли Xbox Series X

Сама Microsoft официально объявила о том, что 17 и 18 марта на платформе Mixer будет проведена трансляция, которая изначально должна была пройти в оффлайн-режиме на отмененном Game Developers Conference. В рамках стрима планируется рассказать много всего интересного о грядущих продуктах компании, но особый интерес для нас представляет 18 марта — именно в этот день, в 21:40 по московскому времени, Microsoft обещала раскрыть немного новой информации об Xbox Series X. Вместе с тем также будет рассказано и об облачной платформе компании под названием Project xCloud.