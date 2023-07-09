Стало известно, когда Nintendo анонсирует новую карманную консоль Switch 2

Ожидается, что анонс новинки состоится в I квартале 2024 года. По данным портала, некоторые компании уже работают над компонентами для новой консоли, включая разработку металлического корпуса.

Nintendo планирует увеличить объёмы продаж своей продукции во II половине 2023 года, и выпуск новой версии консоли может быть одной из стратегий для достижения данной цели.

Интересно отметить, что ранее в 2016 году MoneyDJ успешно предсказал выпуск Nintendo Switch — тогда консоль разрабатывалась под кодовым названием NX. Теперь обнаружение устройства с аналогичной аббревиатурой в сети подогревает ожидания фанатов.

Если предполагаемые характеристики новой консоли соответствуют реальности, она будет значительно мощнее актуальной модели. Новый процессор Tegra T239, по сравнению с Tegra X1, будет обладать вплоть до 10-кратным увеличением производительности.