Стало известно, когда Sony и Microsoft могут провести презентацию своих консолей

Так, если верить достаточно популярному аналитику из игровой индустрии Даниелю Ахмаду, обе консоли будут представлены заметно раньше, чем предполагалось ранее — не в июне, в рамках уже отмененной E3 2020, а в мае. По крайней мере согласно анонимным источникам, приближенным к Sony, японский техногигант метит именно на следующий месяц, как на месяц, в который она планирует представить свою PlayStation 5. А учитывая, что Microsoft явно не захочет “отставать” от своего главного конкурента, можно ожидать, что и новый Xbox также покажут уже в мае.

Напомним, что судя по последним данным, обе приставки нового поколения должны поступить в продажу до конца текущего года. Более того, ни один из производителей так и не перенес дату с “рождественских праздников 2020 года”, так что вполне очевидно, что новые консоли ждут нас примерно в ноябре-декабре.