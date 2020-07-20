Стало известно, когда Sony может выпустить ПК-версию God of War

Напомним, что нескольким ранее представители Sony объявили о том, что в начале августа, а именно 7 числа, на ПК можно будет установить Horizon Zero Dawn. Однако как сообщает Рэнд Аль Тор, это не единственный эксклюзив для консоли, который компания выпустит в августе в ПК-версии. Также японская компания может представить популярный экшен God of War, вышедший в 2018 году.

Напомним, что буквально 14 июля на ПК вышел экс-эксклюзив PlayStation 4 разработанный студией Kojima Productions - Death Stranding.