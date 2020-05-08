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Стало известно, когда Sony наконец-то покажет PlayStation 5
Как ни странно, случится это уже совсем скоро
Прошло около полугода с момента, как Microsoft анонсировала свою новую консоль — Xbox Series X. Несмотря на это, ответного хода со стороны Sony все еще не случилось. Но, судя по всему, интернету все же стало известно, когда именно компания наконец-то покажет PlayStation 5.
Так, если верить свежему посту популярного интернет-инсайдера PSErebus в Twitter, случится это уже совсем скоро, а именно 2 июня. ”Финальный дизайн PS5 будет официально представлен Sony в PlayStation Blog уже 2 июня”, — написал он.
При этом вполне вероятно, что на одном лишь внешнем виде устройства презентация не закончится. Судя по тому, что Microsoft еще вчера начала показывать трейлеры различных проектов для своего нового Xbox, вполне вероятно, что японская компания также не откажется воспользоваться вниманием прессы и представить целую пачку игр следующего поколения, которые выйдут на PlayStation 5.