Стало известно, насколько активация трассировки лучей замедлит старые видеокарты NVIDIA

Компания NVIDIA объявила вчера о выпуске для видеокарт GeForce GTX специального драйвера DirectX Ray Tracing, который активирует в них технологию трассировки лучей в реальном времени.
Теперь в сети появились реальные тесты, показывающие производительность видеокарт GeForce GTX со включенной трассировкой в сравнении с GeForce RTX 2060.
Тесты проводились на играх Battlefield V, Metro Exodus и Shadow of the Tomb Raider в режиме Full HD. Хорошо себя показала только GeForce GTX 1080 Ti, а вот у GeForce GTX 1070 и GTX 1660 Ti всё оказалось весьма печально.
До этого трассировка лучей поддерживалась видокартами серии RTX с архитектурой Turing. С выходом DXR, большинство видеокарт на архитектуре Pascal, получат поддержку трассировки лучей в реальном времени на шейдерных ядрах. Конечно, производительность у таких видеокарт ниже, чем у GeForce RTX. Тем не менее пользователи получат возможность выбирать — более качественная картинка или более высокая производительность.