Стало известно, насколько активация трассировки лучей замедлит старые видеокарты NVIDIA

Компания NVIDIA объявила вчера о выпуске для видеокарт GeForce GTX специального драйвера DirectX Ray Tracing, который активирует в них технологию трассировки лучей в реальном времени.

Теперь в сети появились реальные тесты, показывающие производительность видеокарт GeForce GTX со включенной трассировкой в сравнении с GeForce RTX 2060.