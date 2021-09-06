Стало известно, о чём расскажет Valve на презентации PC Gaming Show 2021

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Стало известно, о чём расскажет Valve на презентации PC Gaming Show 2021Увы, никакого Half-Life 3 или Portal 3
Чуть ранее портал PC Gamer опубликовал материал, в котором анонсировал «сообщение от Valve касаемо Steam» на своём грядущем мероприятии. И эта формулировка оказалась настолько расплывчатой, что в сети появилось множество надуманных предположений, что бы нас могло ждать.
В связи с этим представители ресурса поспешили опубликовать уточнение предыдущего материала. Оказалось, что в рамках презентации PC Gaming Show 2021 состоится лишь рассказ о ближайшем фестивале Steam — «Играм быть».
Сообщается, что он пройдёт в период с 16 по 22 июня 2021 года.
Отметим, что кроме выступления Valve, на игровом шоу PC Gamer ожидаются демонстрации Dying Light 2 Stay Human и Hello Neighbor 2. Также разработчики Orcs Must Die! могут порадовать нас анонсом новой части серии.
Сама презентация состоится уже 14 июня в 0:30 по московскому времени.