Стало известно, о чём расскажет Valve на презентации PC Gaming Show 2021

В связи с этим представители ресурса поспешили опубликовать уточнение предыдущего материала. Оказалось, что в рамках презентации PC Gaming Show 2021 состоится лишь рассказ о ближайшем фестивале Steam — «Играм быть».

Сообщается, что он пройдёт в период с 16 по 22 июня 2021 года.