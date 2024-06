Стало известно о работе Sony над ПК-версией игры The Last of Us Part II

Сроков выхода тайтла инсайдер не назвал, однако подчеркнул, что большая часть работы уже завершена и разработчики близки к финальным итерациям. Разработка ПК-версии началась ещё в 2021.

Также сообщается, что высока вероятность выхода игры в 2025 году: в эти сроки ожидается выход второго сезона сериала «Одни из нас». Именно так свет увидела первая часть игры The Last of Us. Сериал выходил с января по март 2023 года, а игра — 28 марта для поддержания интереса к сериалу. Возможно, так произойдёт и со второй частью.