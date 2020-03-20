Стало известно о разработке "обновленной" версии легендарной Call of Duty: Modern Warfare 2

В итоге, более свежая версия игры получила вполне ожидаемый рейтинг — “18+”, так как оригинал так же имел подобное ограничение по возрасту. Что интересно, последние слухи утверждают, что ремастер не получит мультиплеерную составляющую игры — на суд игроков предстанет лишь однопользовательский режим. Вполне возможно, ближе к релизу планы компании поменяются на этот счет, но сейчас имеется только такая информация.

Что же касательно даты выпуска CoD: MW2 Remastered, то вероятнее всего, случится это одновременно с выходом следующей игры серии, анонс которой в свою очередь можно ожидать в летний период на одной из онлайн-конференций.