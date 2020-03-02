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Стало известно о разработке PlayStation 5 Pro
Выйти устройство должно одновременно с “обычной” PS5
Чем ближе анонс PlayStation 5, тем больше в сети ходит разговор, так или иначе связанных с новинкой. На этот раз стало известно, что Sony занимается разработкой не только новой номерной части собственной игровой консоли, но и ее Pro-версии.
Так, если верить данным интернет инсайдеров, японская компания готовит анонс сразу двух консолей — PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, причем анонс обеих может состояться одновременно. Причем если мощность “стандартной” версии консоли составит “всего лишь” 9 TFLOPs, то “старшая” сможет похвастаться показателями в от 12 TFLOPs и выше — ровно столько же имеет продукт конкурента в лице Microsoft с ее Xbox Series X.
Что касательно цены новинок, то судя по последним данным, PlayStation 5 может быть оценена в 499 долларов, а вот Pro-версия уже на 100 долларов дешевле — в 599 долларов.